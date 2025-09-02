Соглашение с парагвайским защитником рассчитано до 2029 года

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 3 сентября. /ТАСС/. Парагвайский защитник Алексис Дуарте перешел из московского "Спартака" в бразильский "Сантос". Об этом сообщает пресс-служба "Сантоса".

Соглашение с игроком рассчитано до 2029 года.

Дуарте 25 лет, он перешел в "Спартак" зимой 2023 года. В составе команды защитник провел 67 матчей в различных турнирах, отметившись 1 голевой передачей. До "Спартака" Дуарте защищал цвета парагвайского "Серро Портеньо".

"Сантос" является восьмикратным чемпионом Бразилии. За команду выступает лучший бомбардир в истории бразильской сборной Неймар.