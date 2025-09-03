Федоров вместе с Константиновым выиграли Кубок Стэнли в 1997 году

МОСКВА, 3 сентября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Бывший защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Детройт" Владимир Константинов чувствует себя хорошо. Об этом ТАСС рассказал его бывший партнер по команде, трехкратный обладатель Кубка Стэнли Сергей Федоров.

Федоров и Константинов выиграли трофей НХЛ в составе "Детройта" в 1997 году. По окончании сезона Константинов и массажист клуба Сергей Мнацаканов попали в автомобильную аварию и получили тяжелые травмы. Мнацаканов в 2024 году умер на 72-м году жизни.

"Знаю одно, что Володя в хороших руках, чувствует себя хорошо. Очень любит смотреть хоккей. Для него будет большой сюрприз, если мне удастся поехать в Детройт и мы увидимся в ближайшем будущем", - сказал Федоров.

Ранее "Детройт" объявил, что в январе перед домашним матчем с "Каролиной" будет выведен из обращения 91-й номер, под которым играл Федоров.