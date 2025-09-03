Член совета директоров московского "Динамо" назвал форварда "Вашингтона" самым трудолюбивым хоккеистом

ТАСС, 3 сентября. Нападающему клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" Александру Овечкину по силам забросить минимум 50 шайб в предстоящем сезоне. Такое мнение "Спорт-Экспрессу" высказал первый вице-президент Федерации хоккея России, член совета директоров московского "Динамо" Роман Ротенберг.

В прошлом сезоне Овечкин обновил рекорд по числу голов в регулярных чемпионатах НХЛ, превзойдя достижение канадского форварда Уэйна Гретцки.

"Конечно, будем только рады, когда Саша вернется, - ответил Ротенберг на вопрос, звал ли он Овечкина в "Динамо" в текущее межсезонье. - Он находится в сумасшедшей форме - видел, как бросает по девяткам и тренируется. Знаю много игроков, но точно могу сказать, что Саша - самый трудолюбивый. Овечкин может забить 50 голов в следующем сезоне - и я в этом не сомневаюсь. Дай бог, чтобы не было травм, а дальше время покажет. Еще раз хочу его поблагодарить за то, что Саша делает для нашего хоккея, - снайперский рекорд НХЛ дал огромный импульс развитию. Мы не понимаем до конца, что наши дети и внуки будут вспоминать это достижение, благодаря ему дети станут играть в хоккей".

Овечкин является одним из рекордсменов по числу сезонов НХЛ (9), в которых он преодолевал планку в 50 голов за регулярный чемпионат. Он делит первое место по этому показателю с Гретцки и канадским нападающим Майком Босси.