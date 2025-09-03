Он является рекордсменом по этому показателю

НЬЮ-ЙОРК, 3 сентября. /ТАСС/. Сербский теннисист Новак Джокович в седьмой раз за карьеру дошел до полуфинала на каждом турнире Большого шлема в течение сезона.

Он обновил собственный рекорд по этому показателю в Открытой эре (с 1968 года). Второе место занимает швейцарец Роджер Федерер, на счету которого пять таких сезонов. При этом Джокович стал самым возрастным игроком Открытой эры, выходившим в полуфинал каждого турнира Большого шлема в течение одного сезона.

В текущем сезоне Джокович не проходил дальше полуфинала на турнирах Большого шлема. На Открытом чемпионате Австралии серб снялся после проигранного первого сета представителю Германии Александру Звереву по состоянию здоровья, а на Открытом чемпионате Франции и на Уимблдоне он уступил лидеру мирового рейтинга итальянцу Яннику Синнеру.

Ранее 38-летний Джокович обыграл американца Тейлора Фритца в четвертьфинале Открытого чемпионата США (6:3, 7:5, 3:6, 6:4). Для серба предстоящий полуфинал станет 53-м на турнирах Большого шлема, что позволило ему установить абсолютный рекорд. Соперником Джоковича в полуфинале станет вторая ракетка мира испанец Карлос Алькарас.