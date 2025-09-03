Сергей Мельников отстал на спуске от группы 31 августа

СОЧИ, 3 сентября. /ТАСС/. Поиски пропавшего 31 августа на спуске в районе хребта Аибга в Сочи туриста продолжатся в среду с помощью вертолетного облета. Об этом ТАСС сообщил вице-президент Федерации альпинизма России Александр Пятницин.

Пропавший Сергей Мельников является сотрудником фотослужбы горнолыжного курорта "Роза Хутор". В свой выходной он отправился с группой в поход, отстал на спуске от группы и не вернулся.

"Поисковые мероприятия продолжаются, его ищут несколько групп. Сегодня запланировано продолжение поисков при помощи вертолетного облета", - сообщил Пятницин.

На вопрос ТАСС, каковы шансы на успешный исход поисков, Пятницин ответил: "Погода там сейчас неплохая, он находится в зеленой зоне, на Черничной тропе".

Хребет Аибга располагается на востоке от Красной Поляны недалеко от границы с Абхазией, состоит из четырех основных вершин.