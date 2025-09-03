Президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков отметил большое внимание ветеранов специальной военной операции к виду спорта

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Команды ветеранов специальной военной операции по следж-хоккею созданы в более 30 регионах России. Об этом на круглом столе "Спорт для героев: реабилитация и интеграция ветеранов боевых действий" на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) сообщил президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков.

"Отмечаем большое внимание ветеранов СВО к следж-хоккею. Команды из ветеранов СВО созданы в более 30 регионах страны", - рассказал Рожков.

Х Восточный экономический форум проходит в этом году во Владивостоке 3-6 сентября. Главная тема ВЭФ - "Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания". В рамках деловой программы форума пройдет более 100 тематических сессий, разделенных на 7 блоков. В форуме примут участие свыше 4,5 тыс. человек из более чем 70 стран и территорий. Организатор ВЭФ - Фонд Росконгресс.

