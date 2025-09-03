Президент России Владимир Путин ранее поручил разработать соответствующую концепцию

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Министерство спорта РФ приступило к работе по созданию концепции по развитию адаптивного спорта, рассчитанной до 2036 года. Об этом заявил министр спорта РФ и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев на круглом столе "Спорт для героев: реабилитация и интеграция ветеранов боевых действий" на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

Ранее президент России Владимир Путин поручил разработать концепцию развития адаптивного спорта и физической культуры до 2030 года и на перспективу до 2036 года.

"Широкое освещение, это важно, привлечение внимания, средств массовой информации, социальных медиа, нам нужно все закрутить, чтобы проинформировать людей о том, что мы делаем. И концепция до 2036 года, самое главное, должна быть разработана и принята, мы уже над этим работаем", - сказал Дегтярев.

