Заседание перенесено на 9 сентября

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Арбитражный суд Московской области перенес заседание по делу о признании банкротом подмосковного футбольного клуба "Химки" на 9 сентября. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Химки" объявили о приостановке деятельности 18 июня. Ранее клуб по причине финансовых проблем не получил лицензию для участия в сезоне Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) и лишился возможности выступить в высшем дивизионе чемпионата России.

"Химки" были основаны в 1997 году. В 2007 году команда впервые вышла в высший дивизион чемпионата России и в дебютном сезоне заняла девятое место. Лучшим результатом "Химок" в РПЛ является восьмое место в сезоне-2021/22. В 2005 и 2020 годах команда выходила в финал Кубка России, дважды (2006, 2024) "Химки" выигрывали второй по силе дивизион чемпионата страны.