Кафельников оценил на три с минусом выступление россиян на US Open

В одиночном разряде никто из российских теннисистов не пробился в четвертьфинал

МОСКВА, 3 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российским теннисистам можно поставить три с минусом за выступление на US Open, в одиночном разряде не порадовал никто. Об этом ТАСС заявил вице-президент Федерации тенниса России, олимпийский чемпион, член Зала славы Евгений Кафельников.

Ни один из представителей России не сумел пробиться в четвертьфинальную стадию US Open в одиночном разряде. Соревнования проходят в Нью-Йорке. Единственными, кто дошел до четвертого круга, были Андрей Рублев и Екатерина Александрова.

"По пятибалльной системе нашим теннисистам за выступление на US Open можно поставить три с минусом. Никто не порадовал, - сказал Кафельников. - Я уже привык к такому роду результатам. И не ожидаю никакого фурорного выступления на турнире Большого шлема ни от кого. Может, где-то на Мирру Андрееву была надежда, но там, видать, все тоже печально после травмы, которую она получила перед US Open. В целом я ожидал, что никто из наших ребят достойно себя в одиночке не проявит".