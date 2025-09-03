"Зенит" отклонил первое предложение "Аль-Насра" по футболисту Жерсону

По информации портала NassrXtra, саудовский клуб позднее сделает новое предложение об аренде игрока с правом выкупа

ТАСС, 3 сентября. Руководство петербургского "Зенита" отклонило первое предложение "Аль-Насра" из Саудовской Аравии по трансферу бразильского полузащитника Жерсона. Об этом сообщил портал NassrXtra.

По информации источника, "Аль-Наср" позднее сделает новое предложение об аренде игрока с правом выкупа. Утверждается, что сам футболист и его агент будут давить на "Зенит", чтобы петербургский клуб согласился отпустить бразильца. Переговоры, как отмечает источник, пока носят устный характер, поскольку "Аль-Наср" ждет предварительного согласия от "Зенита", чтобы выйти на официальный уровень и завершить сделку в течение 24-48 часов после получения одобрения.

31 августа журналист Фарес Аль-Фази сообщил, что "Аль-Наср" заинтересован в переходе Жерсона. По данным "Спорт-Экспресса", "Зенит" готов рассмотреть предложения по продаже бразильца от €50 млн.

Бразильский "Фламенго" объявил о переходе Жерсона в "Зенит" 4 июля. Полузащитник провел за петербургский клуб 6 матчей и не отметился результативными действиями.

Жерсону 28 лет, он выступал за "Фламенго" с зимы 2023 года и являлся капитаном команды. Также футболист играл за клуб с 2019 по 2021 год. Вместе с "Фламенго" он стал чемпионом Бразилии (2019, 2020), обладателем кубка (2024) и суперкубка страны (2020, 2021, 2025), а также выиграл Кубок Либертадорес (2019). Ранее полузащитник играл за французский "Марсель", итальянские "Рому" и "Фиорентину" и бразильский "Флуминенсе".