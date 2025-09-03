Спортсмен поставил себе задачу восстановить четверные прыжки

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Фигурист Игорь Ефимчук вернулся на соревнования после семилетней паузы, так как его завораживает идея того, что спустя столько лет можно восстановить четверные прыжки. Об этом он рассказал ТАСС.

"Последний раз выступал в 2018 году. Видимо, сильно разочаровался, - сказал он. - Сложилось много факторов: предстоял переход во взрослые, была травма, неудачные выступления. Тогда решил закончить со спортом. Катался два года в шоу, потом вообще повесил коньки на гвоздь, пытался найти себя в жизни уже вне фигурного катания. Прошлым летом случайно получил предложение потренировать детей и снова вернулся на лед. Кататься стал благодаря идее сделать для детей новогодний праздник. Стал вспоминать различные элементы. Начало получаться, во мне что-то загорелось, с каждым выходом на лед ставил себе челленджи. Пытался вернуть сначала тройной аксель, он довольно быстро получился, потом четверной тулуп, над ним пришлось поработать, потому что было страшно".

"На этот сезон я планировал два четверных прыжка в короткой программе и три - в произвольной. Надеюсь, что получится прийти к этому. Никакие результаты в приоритет пока не ставлю, просто получаю удовольствие, - отметил Ефимчук. - Какая мотивация? Скорее всего, гештальт остался незакрытым. И в целом меня завораживает идея, что, не катаясь столько лет, возможно вернуть себе прыжки ультра-си. Я очень благодарен Юлии Львовне [Кулибановой] за то, что приняла меня обратно и очень помогает в моем возвращении на лед. Также спасибо всей команде, которая работает со мной".

Ефимчуку 26 лет. Он является бронзовым призером первенства России 2017 года и бронзовым призером юниорского этапа международного Гран-при.