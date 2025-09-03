Стяг с изображением сезона, в котором "Спартак" стал чемпионом, был поднят перед началом матча со "СКА-1946"

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Памятный стяг в честь победы московского "Спартака" в Кубке Харламова Олимпбет - Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) поднят перед стартовым матчем сезона-2025/26 с санкт-петербургским "СКА-1946" на арене в Сокольниках. Об этом сообщает корр. ТАСС с места событий.

Обе команды играли в финале прошлого сезона, "Спартак" одержал победу над соперником в семи матчах.

Стяг с изображением сезона, в котором "Спартак" стал чемпионом, был поднят перед началом матча. Он находится рядом со стягом, посвященным победе москвичей в плей-офф в 2014 году.

На матче установлен и Кубок Харламова - трофей, вручаемый за победу в МХЛ.