Карпин не видит ничего нового в словах Чеферина о недопуске российских футболистов

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Высказывания президента Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александера Чеферина о недопуске российских футболистов ничего нового не принесли. Такое мнение журналистам высказал главный тренер сборной России Валерий Карпин.

Ранее Чеферин заявил в интервью изданию Politico, что отстранение российских футболистов является бессмысленным.

"Я не слышал этих слов. Если он так сказал, то я ничего нового не услышал. До этого якобы говорили, что неправильно отстранять спортсменов. Но три года уже ничего не меняется. Эмоций новых не появилось", - сказал Карпин.

Сборная России отстранена от участия в международных турнирах с 2022 года и проводит только товарищеские матчи.