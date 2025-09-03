"Монако" включил в заявку Александра Головина, "Будё-Глимт" - Никиту Хайкина, "Кайрат" - Егора Сорокина

ТАСС, 3 сентября. Российский вратарь французского "Пари Сен-Жермен" Матвей Сафонов включен в заявку команды на матчи общего этапа футбольной Лиги чемпионов. Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

В первом туре ПСЖ, который является действующим победителем турнира, 17 сентября примет итальянскую "Аталанту".

"Монако" включил в заявку на Лигу чемпионов российского полузащитника Александра Головина. Норвежский "Будё-Глимт" заявил на турнир вратаря Никиту Хайкина, казахстанский "Кайрат" - защитника Егора Сорокина.

Сафонову 26 лет, он перешел в ПСЖ летом 2024 года из "Краснодара". В сезоне-2024/25 россиянин провел за команду 17 матчей в различных турнирах, пропустив 13 мячей и 7 раз сохранив ворота в неприкосновенности. В текущем сезоне вратарь не провел ни одного матча.