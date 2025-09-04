Башаев рассказал, чем дзюдоистам интересен ВЭФ

Спортсмену интересно узнать, что из себя представляет экономический форум

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Призер Олимпийских игр в Токио дзюдоист Тамерлан Башаев испытывает особые эмоции от участия в Восточном экономическом форуме (ВЭФ). Об этом он рассказал ТАСС.

"В ВЭФ я участвую впервые, а во Владивостоке - во второй раз в жизни. До этого я дважды бывал на форумах - на Кавказском инвестиционном и форуме "Россия - спортивная держава", - рассказал Башаев. - Мне хочется узнать, что из себя представляет именно экономический форум - это интересно, это связано с движением больших финансовых потоков и социальным развитием, с большими масштабами, в том числе и в спорте. Если эти великие волны соединить в одну, то общими усилиями, уверен, можно создать цунами прогресса".

"Владивосток и Дальний Восток в целом для нас, дзюдоистов, - особое место. С одной стороны, по соседству Япония - родина Дзигоро Кано, прародителя дзюдо. И здесь особая атмосфера, особый климат и где-то даже узнаваемые японские нюансы. Даже машины в большинстве случаев с правым рулем. С другой стороны, именно здесь, на Дальнем Востоке, зародилось российское дзюдо. Так что для нас, дзюдоистов, это, можно сказать, место силы", - подытожил Башаев.

Х Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 3-6 сентября. Главная тема ВЭФ - "Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания". В рамках деловой программы форума пройдет более 100 тематических сессий, разделенных на 7 блоков. В форуме участвуют свыше 4,5 тыс. человек более чем из 70 стран и территорий. Организатор ВЭФ - Фонд Росконгресс.

