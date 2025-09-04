По словам министра спорта, объединение произойдет до начала лета

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Некоторые российские федерации по зимним видам спорта будут объединены после Олимпийских игр 2026 года. Об этом на сессии "Спортивная дипломатия: новые вызовы и возможности" на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) заявил министр спорта РФ и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев.

"После Олимпийских игр мы подойдем уже к объединению некоторых федераций зимних видов спорта. Это примерно март-апрель-май следующего года", - сказал Дегтярев.

Объединение спортивных федераций в России началось 1 октября. В этот день была создана Федерация гимнастики России на базе Федерации спортивной гимнастики России после объединения последней со Всероссийской федерацией художественной гимнастики, Федерацией прыжков на батуте России, Федерацией спортивной акробатики России и Всероссийской федерацией спортивной аэробики. Новую организацию возглавил глава РЖД Олег Белозеров.

31 октября Всероссийская федерация плавания, Федерация синхронного плавания России, Федерация водного поло России и Российская федерация прыжков в воду проголосовали за объединение в одну организацию - Федерацию водных видов спорта России (ФВВСР). Президентом ФВВСР стал председатель комиссии Российского союза промышленников и предпринимателей по производству и рынку удобрений Дмитрий Мазепин.

1 декабря произошло объединение Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ и Федерации гребного слалома России, новая организация получила название "Федерация каноэ России". Ее возглавил Евгений Архипов.

О форуме

Х Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 3-6 сентября. Главная тема ВЭФ - "Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания". В рамках деловой программы форума пройдет более 100 тематических сессий, разделенных на 7 блоков. В форуме участвуют свыше 4,5 тыс. человек более чем из 70 стран и территорий. Организатор ВЭФ - Фонд Росконгресс.

ТАСС - генеральный информационный партнер форума.