Первым шагом должно стать восстановление Олимпийского комитета России

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Главным условием восстановления российских спортсменов в правах и их допуска на международные соревнования является положительное решение исполкома Международного олимпийского комитета (МОК). Об этом на сессии "Спортивная дипломатия: новые вызовы и возможности" на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) рассказал министр спорта РФ Михаил Дегтярев.

"Мы приветствовали избрание госпожи [Кирсти] Ковентри (президент МОК - прим. ТАСС). И сегодня она работает, наше досье находится в юридической комиссии МОК. Мы ждем решения исполкома МОК по восстановлению олимпийского комитета в своих правах, - сказал Дегтярев. - Без восстановления прав решать вопрос по допуску национальной сборной невозможно. Первым шагом должно быть восстановление Олимпийского комитета России".

Российские атлеты на основе рекомендации МОК с 2022 года отстранены от участия в командных видах спорта, до остальных они допускаются в нейтральном статусе по решению международных федераций.

