Стороны сейчас согласовывают детали проведения турнира

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Министерство спорта РФ достигло договоренности с коллегами из КНДР о проведении Российско-корейских игр. Об этом на сессии "Спортивная дипломатия: новые вызовы и возможности" на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) рассказал министр спорта РФ и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев.

"С КНДР мы договорились, Российско-корейские игры сейчас в стадии согласования, - сказал Дегтярев. - Мы к этому открыты, ничего отменять мы не собираемся".

Х Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 3-6 сентября. Главная тема ВЭФ - "Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания". В рамках деловой программы форума пройдет более 100 тематических сессий, разделенных на 7 блоков. В форуме участвуют свыше 4,5 тыс. человек более чем из 70 стран и территорий. Организатор ВЭФ - Фонд Росконгресс.

