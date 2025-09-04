Дегтярев опроверг тезис о том, что руководить спортом должны спортсмены

Министр спорта отметил, что в руководители должны идти люди, получившие необходимое образование

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Занимать руководящие посты в спортивных федерациях должны только те спортсмены, которые получили необходимое образование. Такое мнение во время лектория на тему "Дальний Восток - место, где начинается завтра" в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) высказал министр спорта и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев.

"Тезис о том, что спортсмены должны руководить спортом, - это бред и ересь, - сказал Дегтярев. - А вот то, что образованный спортсмен должен руководить спортом - это уже другое дело. Нужно научиться руководить процессами, деньгами. Когда этот бред говорят - осаживайте, спортсмен должен спортом заниматься. А образованный спортсмен должен спортом руководить".

Х Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 3-6 сентября. Главная тема ВЭФ - "Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания". В рамках деловой программы форума пройдет более 100 тематических сессий, разделенных на 7 блоков. В форуме участвуют свыше 4,5 тыс. человек более чем из 70 стран и территорий. Организатор ВЭФ - Фонд Росконгресс.

