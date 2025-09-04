Ранее министр спорта рассказал, что ведомство планирует создать перечень книг для молодых футболистов

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Речь некоторых спортсменов говорит о потере багажа знаний. Такое мнение во время лектория на тему "Дальний Восток - место, где начинается завтра" в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) высказал министр спорта и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев.

Ранее Дегтярев сообщил, что ведомство планирует создать перечень книг для молодых футболистов.

"Готовы обсудить перечень интересных книг. Может, сделать передвижную библиотеку, чтобы за командами автомобиль с книгами ездил. Тут взял книгу, почитал. Судя по их речам, некоторые потеряли весь багаж знаний. Книжки надо читать. И не только футболистам", - сказал Дегтярев.

