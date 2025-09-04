Жулин: фигуристы Хавронина и Нарижный вряд ли примут участие в контрольных прокатах

Прокаты пройдут 27-28 сентября в Санкт-Петербурге

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Фигуристы Ирина Хавронина и Девид Нарижный, выступающие в танцах на льду, могут пропустить контрольные прокаты сборной России. Об этом ТАСС рассказал тренер дуэта Александр Жулин.

Контрольные прокаты сборной России пройдут 27-28 сентября в Санкт-Петербурге. Нарижный перенес операцию на колене после чемпионата России.

"Ирина Хавронина и Девид Нарижный точно будут в Новогорске на показе программ специалистам, на прокатах вряд ли, еще ноге надо прийти в себя. Просто поздно начали постановки. Александра Степанова и Иван Букин на прокатах будут", - рассказал Жулин.

Хаврониной 20 лет, Нарижному - 25. Они выступают вместе с сезона-2023/24, на двух последних чемпионатах страны они завоевали бронзовые медали. Фигуристы также являются серебряными призерами этапов Гран-при России.