Министр спорта отметил, что оператор позволит уберечь спортивный результат от вмешательства

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Аркадий Ротенберг возглавил работу по единому оператору спортивного судейства. Об этом во время лектория общества "Знание" на тему "Дальний Восток - место, где начинается завтра" в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) сообщил министр спорта и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев.

"Что касается футбольных судей и их официального трудоустройства, то это сложная тема. Мы этой темой начали недавно заниматься. Есть ряд сложных моментов в УЕФА и ФИФА юридического характера, - сказал Дегтярев. - Это независимость судей, ограничение влияния со стороны. Можно ли здесь навести порядок и усовершенствовать? Вероятно".

"Я уже анонсировал создание единственного судейского оператора для многих видов спорта, возможно, футбола. Юристы работают. Лиги платят в этот оператор деньги, оператор трудоустраивает всех судей на большие зарплаты, чтобы не было соблазна повлиять на результат. Далее лиги и федерации обращаются с просьбой предоставить арбитров на такой-то матч. Это разрывает связь, позволяет уберечь спортивный результат от вмешательства. Мы сейчас работаем над этим, Аркадий Ротенберг возглавил эту работу", - добавил Дегтярев.

Х Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 3-6 сентября. Главная тема ВЭФ - "Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания". В рамках деловой программы форума пройдет более 100 тематических сессий, разделенных на 7 блоков. В форуме участвуют свыше 4,5 тыс. человек более чем из 70 стран и территорий. Организатор ВЭФ - Фонд Росконгресс.

ТАСС - генеральный информационный партнер форума.