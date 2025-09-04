"Он безумно предан своему делу". Легендарный Евгений Трефилов отмечает юбилей

Гандбольному тренеру, приведшему женскую сборную России к победе на Олимпиаде 2016 года, исполнилось 70 лет

МОСКВА, 4 сентября . /ТАСС/. Олимпийский триумфатор, многолетний тренер женской сборной России Евгений Трефилов, в четверг отмечающий 70-летие, заслуживает быть в Зале славы гандбола и должен как можно дольше сохранять свое здоровье. Об этом ТАСС рассказал председатель Высшего совета Федерации гандбола России Сергей Шишкарев, который также поделился своими воспоминаниями от общения с именинником.

В 2019 году Трефилов успешно перенес операцию на сердце. В настоящий момент он занимает пост заместителя председателя Высшего совета Федерации гандбола России.

"Когда я думаю о Трефилове, то первое, что приходит на ум, - сохранить его в добром здравии как можно дольше, - сказал Шишкарев. - И чтобы сохранялись все те ассоциации, которые с ним связаны. На мой взгляд, он самый заслуженный тренер в мире женского гандбола. Никто его не превзошел с точки зрения достижений и медалей, которые Евгений Васильевич завоевывал вместе с нашей сборной, со своими командами. Самое главное - это его здоровье, сберечь его сердце, его силы еще на много-много лет, чтобы он был с нами".

"Безумная преданность профессии"

Говоря о первой встрече с Трефиловым, Шишкарев отметил, что тренер показался ему безгранично преданным своему делу человеком. "Помню первую нашу встречу, которой предшествовал определенный демарш. Игроки сборной России написали письмо, в котором сообщили, что отказываются работать с Евгением Васильевичем, - рассказал Шишкарев. - Постарались тогда "доброжелатели". Мне тогда направили аудиозапись, которую сделали в раздевалке одного из клубов, где Евгений Васильевич разбирался с игроками после проигранного матча. И, конечно, не зная его, я очень насторожился по поводу предстоящей встречи и по поводу наших взаимоотношений. Потому что там была резкость, но это был тот Трефилов, которого мы знаем, когда он выходит из себя и не может простить чего-то, что происходило на площадке. И прилетает всем и за все".

"Вот с таким ощущением я шел на эту встречу, но тем не менее первый раз мы поговорили с ним более часа, он очень быстро объяснил, почему в определенные моменты ведет себя таким образом, - продолжил Шишкарев. - Я понял, что он иногда прямолинеен и безапелляционен, не подбирает слова. Потому что на площадке нет времени для того, чтобы формулировать интеллигентные выражения и находить словесные формы, которые бы устроили игроков. И что мне бросилось тогда в глаза - это его искренность, заинтересованность, такая совершенно безумная преданность профессии, своему делу, которым он занимается. И мне показалось, что у него гораздо больше достоинств, чем недостатков. Не было очарования, но было понимание, что ты ведешь дело с настоящим профессионалом, беззаветно любящим гандбол".

"Эту машину было не остановить"

Шишкарев отметил, что команду Трефилова на Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро невозможно было остановить. "Эмоции после финала помню, они были достаточно спокойные, совсем не такие, как после полуфинала с норвежками, - рассказал Шишкарев. - Не потому, что уже выдохлись и не осталось сил, а просто все матчи до этого получились валидольные".

Председатель Высшего совета Федерации гандбола России Сергей Шишкарев © Сергей Бобылев/ ТАСС

"Мы, кстати, с Евгением Васильевичем потом шутили, что настолько были уверены в успехе, что это была специально подогреваемая интрига в каждом матче. Конечно, на самом деле это не так. Переживали на всех играх, но за финал были уверены, потому что такую гандбольную машину было уже не остановить, - считает Шишкарев. - Девчонки настолько поверили в себя, уже прошли этот путь из семи матчей с таким полуфиналом. И абсолютно никаких сомнений в победе ни у кого не было. Я помню, что мне позвонил Александр Жуков, на тот момент президент Олимпийского комитета России, и сказал: "Ты понимаешь, что вы сделали? Ты понимаешь, что вся страна, руководство, смотрели этот финал на Первом канале?"

"Трефилов должен быть в Зале славы"

Шишкарев заявил, что Федерация гандбола России обсудит идею номинации Трефилова в Зал славы Европейской федерации гандбола. "Это прекрасная идея, - отметил он. - Я, к сожалению, сам не был в этом зале. И в новом офисе европейской федерации не был, потому что он уже начал функционировать в Вене после известных событий".

"Как раз в ближайшее время пройдут выборы нового руководящего состава, будут избираться президент и вице-президенты. Я обдумаю эту идею, но то, что там нет тренеров, - это удивительно. Возможно, какая-то недоработка. Трефилов - один из тех, кто действительно должен быть там первым. Поработаем над этим вопросом, предложим нашего мэтра. Думаю, что Евгений Васильевич больше, чем кто-либо, заслуживает того, чтобы оказаться в этом почетном месте", - добавил председатель Высшего совета Федерации гандбола России.

"Трефилов стал спокойнее"

Говоря о характере Трефилова, Шишкарев отметил, что прославленный тренер со временем их совместного общения стал более спокойным в плане эмоций. "Первый случай был на начальном этапе нашего знакомства, - рассказал он. - Еще до бразильской Олимпиады мы играли в небольшом датском городе со сборной Дании. Были полные трибуны - порядка трех тысяч зрителей, и я радостно вышел на площадку после победы. Евгений Васильевич был настолько заведен, потому что вырвали победу буквально на последних секундах. И я тогда впервые увидел, что он не понимает того, что происходит, будучи в этом своем состоянии погруженности в игру, в эмоциях".

"Я ему говорю: "Евгений Васильевич, пойдемте фотографироваться вместе с командой. Игра закончилась". А он меня не узнает, - вспомнил Шишкарев. - Понимаю, что говорю с человеком, который меня даже не видит. Буквально немного встряхнул его, и онвернулся на место".

В дальнейшем, по словам Шишкарева, его общение с Трефиловым могло оказать влияние на тренера, который стал менее эмоциональным. "И совершенно противоположные эмоции; уверенность, совсем другой Трефилов, - отметил Шишкарев. - Возможно, и наше общение как-то повлияло на него. После выигрыша у норвежек, когда девчонки валялись счастливые на площадке, он довольно спокойно улыбнулся. Это была уверенная, но тем не менее сдержанная радость с достоинством. Мол, я тебя сделал, соперник. Это было красиво".

Трефилов родился 4 сентября 1955 года в Краснодарском крае. Играл за команды СКИФ (Краснодар) и "Каустик" (Волгоград), с 1986 года работает тренером. Возглавлял женские клубы "Кубань", "Лада", "Ростов-Дон", ЦСКА. С 1999 года - главный тренер женской сборной России, с перерывами занимал этот пост до 2020 года. Под его руководством команда четыре раза выиграла чемпионаты мира (2001, 2005, 2007, 2009) и стала победителем Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро (2016).