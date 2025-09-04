В турнире принимают участие шесть команд

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября . /ТАСС/. Всероссийские соревнования по следж-хоккею "Кубок героев нашего времени", посвященные ветеранам боевых действий, получившим ранения в ходе выполнения боевых задач специальной военной операции, стартовали в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ). Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

В турнире принимают участие шесть лучших команд по итогам Кубка защитников Отечества, прошедшего в Ханты-Мансийске. Борьбу за медали на ВЭФ поведут команды из Приморского края, Московской области, Санкт-Петербурга, Самарской области, Москвы и Сахалинской области.

Организаторами турнира являются Паралимпийский комитет России и общероссийское движение "Здоровое Отечество".

Х Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 3-6 сентября. Главная тема ВЭФ - "Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания". В рамках деловой программы форума пройдет более 100 тематических сессий, разделенных на 7 блоков. В форуме участвуют свыше 4,5 тыс. человек более чем из 70 стран и территорий. Организатор ВЭФ - Фонд Росконгресс.

ТАСС - генеральный информационный партнер форума.