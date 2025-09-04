В прошлом сезоне нападающий выступал за "Сан-Хосе"

ТАСС, 4 сентября. Российский нападающий Клим Костин назвал мечтой возможное возвращение в клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Эдмонтон", который может сделать предложение игроку о контракте. Об этом хоккеист рассказал "Спорт-Экспрессу".

Костин перешел в "Эдмонтон" в октябре 2022 года в результате обмена из "Сент-Луиса". В июне 2023-го игрока обменяли в "Детройт".

"Предложения [из НХЛ] есть, - сказал Костин. - Говорили о "Лос-Анджелесе", где сейчас работает бывший генменеджер "Эдмонтона" Кен Холланд. Ходят слухи, что и "Ойлерз" могут сделать предложение. Конечно, это моя мечта. Говорят, дважды в одну реку не войдешь, но я хотел бы еще раз попытать удачи. Это то место, где я чувствовал себя максимально комфортно и был самим собой".

Костину 26 лет. В прошлом сезоне он выступал за "Сан-Хосе", проведя 35 матчей, в которых набрал 7 (1 гол + 6 результативных передач) очков.