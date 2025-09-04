Соревнования пройдут с 9 по 15 сентября в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 сентября. /ТАСС/. Иностранцы проявляют интерес к спортивным играм в честь князя Александра Невского, которые в этом году впервые пройдут в международном формате. Об этом заявил министр спорта и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев, комментарий которого предоставлен ТАСС организаторами соревнований.

Соревнования состоятся с 9 по 15 сентября, частью программы также станет форум "Вера и спорт", который соберет представителей разных конфессий.

"Спортивная программа будет насыщенной и разнообразной, - сказал Дегтярев. - Участники выступят в пяти видах спорта: баскетболе, футболе, настольном теннисе, шахматах, волейболе, также выполнят нормативы комплекса ГТО. Кроме того, у нас будет дополнительная программа. Мы впервые пробуем проводить игры в международном формате и видим интерес наших зарубежных коллег".

Церемония открытия игр состоится 11 сентября. В дополнительную программу соревнований игр включены скейтбординг и шахматы-онлайн. В составе каждой из команд будут не только спортсмены и тренеры, но и духовные наставники. Центром игр будет спорткомплекс "Юбилейный", всего же будет задействовано пять площадок. На форуме "Вера и спорт" участники обсудят вопросы взаимосвязи спорта и религии, спорта и веры. Он объединит научные, образовательные, информационные и культурные мероприятия для участников и гостей игр и нацелен на воспитание сильного, духовно и физически развитого будущего поколения.

Предстоящие соревнования в Петербурге станут третьими по счету. В 2023 году местом их проведения был город Кемерово, в 2024 году - Нижний Новгород.

