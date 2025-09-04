По словам тренеров, в новой школе будут работать их бывшие ученики

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Тренеры Евгений Рукавицын и Светлана Соколовская создали совместную академию фигурного катания "РуСо", которая будет базироваться в спорткомплексе "Шуваловский лед" в Санкт-Петербурге. Об этом тренеры рассказали ТАСС.

"Это решение зрело давно, поскольку много запросов от ребят, которые хотят заниматься, - рассказал Рукавицын. - Но у нас достаточно высокая загруженность, поскольку мы зависим от планов каждого из наших спортсменов и не можем всех взять. На новой площадке это будет возможно. Если мы видим, что ребенок заряженный, перспективный, почему не дать ему шанс, попробовать его раскрыть? Это все реально. То же касается и тех, у кого нет больших амбиций в большом спорте, но есть большое желание заниматься в строго профессиональной системе - это тоже реализуемо".

Соколовская отметила, что в новой академии у желающих будет возможность как минимум поднять свой уровень и узнать фигурное катание. "Мы даем возможность детям, которые имеют большое желание кататься, но не имеют возможности попасть в спортшколы. Они смогут попробовать, и кто знает - может, глобально узнав фигурное катание, они станут тренерами или как минимум поднимут свой уровень", - сказала она.

На вопрос ТАСС, какие специалисты будут преподавать в новой школе, Рукавицын рассказал: "Уже есть ряд предложений от наших бывших учеников, которые хорошо знакомы с нашими принципами, философией, методикой. Думаю, что академия даст им возможность реализовать себя как тренерам".