В мае шахматист стал самым молодым международным мастером

МОСКВА, 4 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российский шахматист Роман Шогджиев получил сертификат Книги рекордов России как самый молодой международный мастер в мире, передает корреспондент ТАСС.

Церемония прошла в ЦДШ имени М. М. Ботвинника в Москве. Сертификат вручил главный редактор Книги рекордов России Станислав Коненко.

В конце мая 2025 года Шогджиев выиграл круговой турнир в Белграде и выполнил третью, заключительную норму международного мастера. Благодаря этому он стал самым молодым международным мастером, на момент рекорда ему исполнилось 10 лет, 3 месяца и 21 день.

Прежний рекорд принадлежал аргентинцу Фаустино Оро - 10 лет, 8 месяцев и 16 дней.