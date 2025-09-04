Футболист Антон Миранчук рассказал, что не сталкивался с враждебным отношением в Швейцарии

ТАСС, 4 сентября. Российский футболист Антон Миранчук не имел проблем в Швейцарии в связи с гражданством, когда выступал за местный "Сьон". Об этом игрок рассказал "Спорт-Экспрессу".

Миранчук защищал цвета "Сьона" с 2024 года, а 23 августа подписал контракт с московским "Динамо".

"В быту никто же не знает, какой у тебя паспорт, - сказал Миранчук. - Ты начинаешь говорить по-английски, там делают вид, что тебя не понимают, это есть. Но с российским паспортом я нигде не испытывал проблем".

Миранчуку 29 лет. Полузащитник провел 25 матчей в чемпионате Швейцарии, в которых отметился 2 забитыми мячами и 3 результативными передачами. Футболист является воспитанником московского "Локомотива", за который играл до переезда в Швейцарию.