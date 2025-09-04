Также игрок "Спартака" рассказал, как проводит время вне футбола

МОСКВА, 4 сентября. /Корр. ТАСС Роман Шлуинский/. Вратарь московского футбольного клуба "Спартак" Александр Максименко имеет зависимость от социальных сетей и старается с ней бороться. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.

"Зависимость от социальных сетей есть. Я стараюсь с ней бороться", - сказал Максименко.

Также вратарь рассказал, как проводит время вне футбола. "В летнее время люблю гулять в парке с собакой. Но в последнее время график плотный, особо не отвлекаешься. Для меня футбол - это не работа, а получение удовольствия. Поэтому я особо не устаю", - добавил Максименко.