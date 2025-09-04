"Урал" и "Факел" не смогли одержать победы в матчах 8-го тура Первой лиги

Екатеринбургская команда сыграла вничью с костромским "Спартаком", воронежцы - с "Челябинском"

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Занимающий второе место в таблице Лиги Пари (Первой лиги) воронежский "Факел" сыграл вничью с "Челябинском" со счетом 1:1 и упустил возможность выйти в лидеры. Встреча прошла в Челябинске.

На 5-й добавленной ко второму тайму минуте счет открыл игрок "Факела" Николай Гиоргобиани. На 10-й компенсированной минуте пенальти реализовал футболист "Челябинска" Гаррик Левин.

"Факел" набрал 19 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице. Столько же очков у екатеринбургского "Урала", который сыграл вничью с костромским "Спартаком" (1:1). "Урал" обгоняет "Факел" благодаря победе в личной встрече.

3-ю строчку в таблице занимает "Камаз" из Набережных Челнов (17 очков). Костромской "Спартак" располагается на 4-й строчке (15), "Челябинск" идет 5-м (14). Обе команды в прошлом сезоне выступали во Второй лиге.