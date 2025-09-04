Дэниел Леви покинул пост председателя "Тоттенхэма", который занимал с 2001 года

При нем "Тоттенхэм" завоевал Кубок английской лиги (2008), выиграл Лигу Европы (2025) и дошел до финала Лиги чемпионов (2019)

ЛОНДОН, 4 сентября. /ТАСС/. Бизнесмен Дэниел Леви покинул пост председателя английского футбольного клуба "Тоттенхэм". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Леви занимал эту должность с 2001 года.

"Я невероятно горжусь работой, проделанной мной вместе с руководством и всеми нашими сотрудниками. Мы превратили этот клуб в мирового тяжеловеса, соревнующегося на самом высоком уровне. Более того, мы создали целое сообщество. Мне посчастливилось работать с одними из величайших людей в этом виде спорта", - сказал Леви.

С 2001 года "Тоттенхэм" завоевал Кубок английской лиги (2008) и выиграл Лигу Европы (2025). В 2019 году команда из Лондона дошла до финала Лиги чемпионов, где уступила "Ливерпулю" (0:2).