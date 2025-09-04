В профайле нападающего на официальном сайте КХЛ указано, что он имеет российское спортивное гражданство

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Нападающий московского хоккейного клуба "Динамо" канадец Седрик Пакетт получил российское спортивное гражданство.

На официальном сайте Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в профайле хоккеиста указано, что 32-летний нападающий имеет российское спортивное гражданство, что дает ему право выступать за сборную России. Еще сутки назад в этом разделе было указано, что у Пакетта канадское спортивное гражданство. Россиянином Пакетт стал с 21 октября 2024 года согласно указу президента РФ Владимира Путина.

В КХЛ Пакетт выступает с 2022 года, в 2023 году он перешел из минского "Динамо" в столичный клуб. В минувшем сезоне Пакетт помог "Динамо" дойти до полуфинала Кубка Гагарина, в котором москвичи уступили "Трактору" в пяти матчах. Ранее Пакетт не играл за сборные Канады.

Согласно правилам Международной федерации хоккея (IIHF), если игрок после смены гражданства выразил желание принять участие в соревнованиях IIHF впервые, он должен играть в той стране, за которую хочет выступать, два года и 16 месяцев подряд (480 дней) после 10-го дня рождения за период, в течение которого он ни разу не переезжал и не играл в другой стране. Хоккеист должен предоставить доказательства этого, а также международную трансферную карту, которая показывает его переезд в клуб той страны, за сборную которой он хочет выступать. Документы должны быть одобрены по крайней мере за 16 месяцев до участия игрока в соревнованиях IIHF.