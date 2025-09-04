Клубы заключили соглашение об аренде футболиста с обязательным выкупом

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Защитник Валентин Пальцев перешел из махачкалинского "Динамо" в футбольный клуб "Краснодар". Об этом сообщает пресс-служба "Краснодара".

Клубы заключили соглашение об аренде футболиста с обязательным выкупом. Полноценный трансфер Пальцева в "Краснодар" состоится 24 января 2026 года. Контракт защитника с "Краснодаром" завершится в конце июня 2030 года.

Пальцеву 24 года, он выступает за махачкалинское "Динамо" с июля 2024 года. В текущем сезоне защитник провел 10 матчей во всех турнирах, забив 1 мяч.