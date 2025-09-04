Россияне сыграли вничью со счетом 0:0 с иорданцами

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Сборная России по футболу не забила ни одного мяча в ворота соперника в товарищеском матче впервые с ноября 2022 года.

В четверг российские футболисты сыграли вничью с командой Иордании (0:0). Встреча прошла на "Лукойл-Арене" в Москве. последний раз российская команда уходила с поля без забитых мячей 20 ноября 2022 года в выездном матче со сборной Узбекистана (0:0). Россияне поражали ворота соперников 15 игр подряд.

Сборная России отстранена от участия в соревнованиях с конца февраля 2022 года и проводит только товарищеские матчи. 7 сентября в Эр-Райяне российские футболисты встретятся с командой Катара.