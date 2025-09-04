Игрок назвал ошибочным мнением, что россияне должны забивать такой команде 4-5 мячей

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Ничья является закономерным и неплохим результатом для сборной России по футболу в товарищеском матче с командой Иордании. Такое мнение ТАСС высказал полузащитник российской сборной Антон Миранчук.

В четверг сборная России на "Лукойл-Арене" в Москве сыграла вничью с иорданцами (0:0).

"Наверное, все ждут, что мы должны забивать четыре-пять мячей Иордании. Это ошибочное мнение, у них очень сильная команда. Ничья - закономерный и неплохой результат", - сказал Миранчук.

7 сентября в Эр-Райяне российские футболисты встретятся с командой Катара.