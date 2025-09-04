Действующие чемпионы Европы заняли предпоследнее, 5-е место в группе

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Сборная Испании проиграла команде Греции в матче пятого тура группового этапа чемпионата Европы по баскетболу и впервые не сумела вышла в плей-офф турнира. Встреча завершилась со счетом 90:86 в пользу греческих баскетболистов.

Самым результативным баскетболистом встречи стал игрок клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Милуоки" и сборной Греции Яннис Адетокунбо, набравший 25 очков. Также в его активе 14 подборов и 9 передач.

Сборная Испании одержала две победы при трех поражениях и заняла предпоследнее, 5-е место в группе С. С такими же показателями предварительный этап завершила команда Грузии. Грузинские баскетболисты вышли в 1/8 финала благодаря победе над испанцами (83:69).

В 1/8 финала сборная Грузии сыграет с командой Франции. Греческие баскетболисты заняли первое место в группе С и в первом раунде плей-офф встретятся с командой Израиля.

Сборная Испании выиграла прошлый чемпионат Европы, который прошел в 2022 году. Всего команда становилась победителем турнира четыре раза. Испанцы являются двукратными чемпионами мира. На Олимпиадах команда трижды завоевывала серебряные медали и один раз бронзовые.

Чемпионат Европы принимают Кипр, Финляндия, Польша и Латвия. турнир завершится 14 сентября.