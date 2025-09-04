После предыдущего этапа преимущество Пиастри над Норрисом увеличилось до 34 очков

РИМ, 5 сентября. /ТАСС/. Программа 16-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" сезона 2025 года - Гран-при Италии - стартует в пятницу на автодроме в Монце.

После Гран-при Нидерландов ситуация в борьбе за титул кардинально поменялась. Британец Ландо Норрис из-за поломки силовой установки не смог завершить гонку, тогда как его напарник по "Макларену" австралиец Оскар Пиастри одержал победу, выиграв первый "Большой шлем" (поул, победа, лидирование от старта до финиша, быстрейший круг в гонке) в карьере. Теперь партнеров по команде в чемпионате разделяют 34 очка. И без каких-либо проблем у Пиастри Норрису будет крайне тяжело отыграть это отставание за оставшиеся девять этапов.

Гран-при Италии - один из старейших этапов чемпионата мира, он непрерывно проводится с самого первого сезона "Формулы-1". Все гонки традиционно проходят на автодроме в Монце. Исключением стал лишь этап 1980 года, который был проведен в Имоле. Трасса является одной из самых скоростных - средняя скорость прохождения круга составляет 240 км/ч.

Рекордсменами по количеству побед на Гран-при Италии являются семикратные чемпионы мира британец Льюис Хэмилтон и немец Михаэль Шумахер, оба пересекали финишную черту первыми по пять раз. Из действующих пилотов дважды здесь побеждали испанец Фернандо Алонсо, нидерландец Макс Ферстаппен и монегаск Шарль Леклер, одна победа на счету француза Пьера Гасли.

Первая часть свободных заездов начнется в 14:30 мск, вторая - в 18:00 мск. В субботу состоятся третья свободная практика (13:30 мск) и квалификация (17:00 мск). Завершится программа этапа воскресной гонкой (16:00 мск).