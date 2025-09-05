Дегтярев назвал фейковыми чемпионов, которые побеждают в отсутствие россиян и белорусов

Он отметил, что дискриминация убивает спорт

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября . /ТАСС/. Дискриминация российских и белорусских спортсменов выявляет ненастоящих чемпионов в международных соревнованиях. Такое мнение на встрече с членами Совета молодых дипломатов МИД РФ стран Азиатско-Тихоокеанского региона в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) высказал министр спорта РФ и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев.

"Мы инициативу забегов продвигаем со всеми партнерами и по странам БРИКС, - сказал Дегтярев. - Все присоединяются с огромным удовольствием. Однозначно это один из дополнительных форматов развития легкой атлетики и массового спорта. Сможет ли он составить конкуренцию? Безусловно. Это плюс. В конкуренции проявляется качество. Дискриминация, особенно по национальному признаку, просто убивает спорт. Россиян и белорусов дискриминируют и получают фейковых чемпионов".

Х Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 3-6 сентября. Главная тема ВЭФ - "Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания". В рамках деловой программы форума пройдет более 100 тематических сессий, разделенных на 7 блоков. В форуме участвуют свыше 4,5 тыс. человек более чем из 70 стран и территорий. Организатор ВЭФ - Фонд Росконгресс.

