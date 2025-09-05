Турнир пройдет с 11 июня по 19 июля

БУЭНОС-АЙРЕС, 5 сентября. /ТАСС/. Нападающий сборной Аргентины по футболу Лионель Месси пока не определился относительно своего участия в чемпионате мира 2026 года. Комментарий игрока приводит телеканал ESPN Argentina.

"Мы квалифицировались туда, но я иду от матча к матчу, - ответил Месси на вопрос об участии в чемпионате мира-2026. - Я должен быть честен с самим собой. Если у меня что-то пойдет не так, я бы предпочел, чтобы меня не было там. Девять месяцев - это много. Мы заканчиваем сезон в конце года, после этого буду анализировать, как я себя чувствую".

"Это не то, чего я жду или что мне нравится, но время идет. Прошло уже много лет. Иногда я чувствую себя хорошо, а иногда не так хорошо. У меня нет принятого решения [об участии в чемпионате мира]. Я взволнован и полон желания, но я иду шаг за шагом", - заключил футболист.

Месси 38 лет. В составе сборной Аргентины он выиграл чемпионат мира в 2022 году, Кубок Америки (2021, 2024), Финалиссиму (2022) и Олимпийские игры (2008). Форвард является лучшим бомбардиром национальной команды и ее рекордсменом по числу матчей. Также футболисту принадлежит рекорд по количеству проведенных игр на чемпионатах мира.

С 2023 года Месси выступает за американский "Интер Майами", контракт с которым рассчитан до конца года. В июле журналист Хави Кампос сообщил, что Месси намерен продлить контракт с клубом до конца 2028 года, поскольку хочет сыграть на следующих розыгрышах чемпионата мира (2026) и Кубка Америки (2028).

Чемпионат мира в 2026 году пройдет в США, Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля.