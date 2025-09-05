Аманда Анисимова из США в трех сетах победила японку Наоми Осаку

НЬЮ-ЙОРК, 5 сентября. /ТАСС/. Представительница США Аманда Анисимова обыграла японку Наоми Осаку в полуфинальном матче Открытого чемпионата США по теннису (US Open). Соревнования проходят в Нью-Йорке.

Встреча завершилась со счетом 6:7 (4:7), 7:6 (7:3), 6:3 в пользу Анисимовой, посеянной на турнире под 8-м номером. Осака получила 23-й номер посева. В финале Анисимова встретится с первой ракеткой мира Ариной Соболенко из Белоруссии.

Соболенко и Анисимова в нынешнем сезоне сыграют на третьем турнире Большого шлема из четырех. Прежде они встречались в четвертом круге Открытого чемпионата Франции и в полуфинале Уимблдона, теннисистки обменялись победами. Уимблдон - единственный турнир Большого шлема в 2025 году, на котором Соболенко не смогла дойти до финала.

По итогам турнира Анисимова впервые станет четвертой ракеткой мира. Ее прежним лучшим результатом в карьере была седьмая строчка в мировом рейтинге. В случае поражения Анисимовой в матче с Осакой на четвертую позицию рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA) после завершения соревнования поднялась бы россиянка Мирра Андреева.

Осака впервые прошла дальше третьего круга на турнире Большого шлема с победного Открытого чемпионата Австралии-2021. Японка пропустила заключительную часть сезона в 2022 году и весь сезон 2023 года, в июле 2023-го у нее родилась дочь. В 2024 году Осака не смогла выиграть больше одного матча ни на одном из турниров Большого шлема, в 2025-м дважды дошла до третьего круга - на Открытом чемпионате Австралии и Уимблдоне.

Матч за титул в женском одиночном разряде пройдет в субботу. Финал у мужчин состоится в воскресенье. Его участники определятся по итогам матчей, которые пройдут позднее в пятницу. В них сыграют Карлос Алькарас (Испания) - Новак Джокович (Сербия) и Янник Синнер (Италия) - Феликс Оже-Альяссим (Канада).

О спортсменках и турнире

Анисимовой 24 года, она занимает 9-е место в рейтинге WTA. На ее счету три титула WTA в одиночном разряде. Она во второй раз в карьере вышла в финал турнира Большого шлема, ранее спортсменка доходила до этой стадии на Уимблдоне (2025).

Осаке 27 лет, она располагается на 24-й позиции в мировом рейтинге. В ее активе семь побед на турнирах под эгидой организации в одиночном разряде, включая четыре победы на турнирах Большого шлема - по два раза спортсменка выиграла Открытый чемпионат Австралии (2019, 2021) и Открытый чемпионат США (2018, 2020). В 2019 году японка на протяжении 25 недель возглавляла мировой рейтинг. Ранее Осака, доходя до четвертьфинала на турнирах Большого шлема, неизменно становилась победительницей соревнований.

US Open - заключительный турнир Большого шлема в сезоне. Соревнования проходят на покрытии "хард" и завершатся 7 сентября. Призовой фонд турнира составил рекордные для тенниса $90 млн. Действующей победительницей является первая ракетка мира Арина Соболенко. Из россиянок турнир в одиночном разряде выигрывали Светлана Кузнецова (2004) и Мария Шарапова (2006).