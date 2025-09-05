Его контракт с "Целе" действует до лета 2026 года

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Несколько российских клубов проявляют интерес к полузащитнику словенского "Целе" Никите Иосифову. Об этом ТАСС сообщил спортивный директор "Целе" Геннадий Голубин.

В этом сезоне 24-летний Иосифов забил 6 мячей и отдал 4 результативные передачи в 15 матчах во всех турнирах. Его контракт с "Целе" действует до лета 2026 года.

"Никита хорошо начал сезон, отличился в еврокубках и в словенском чемпионате. Поэтому к нему уже есть интерес от нескольких клубов, в том числе из России, - сказал Голубин. - Я не могу сказать, какие договоренности по продлению контракта. Но у нас нет по этому поводу опасений".