Он выступает в России с 2024 года

МОСКВА, 5 сентября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Канадский нападающий московского хоккейного клуба "Спартак" Нэйтан Тодд задумывается над тем, чтобы в будущем получить российское гражданство. Об этом Тодд рассказал ТАСС.

Канадец выступает в России с 2024 года. Прошлый сезон он провел в уфимском "Салавате Юлаеве", в 68 матчах регулярного чемпионата по системе "гол + пас" он набрал 52 очка (14 + 38), а в 4 играх плей-офф - 5 баллов (2 + 3). Этим летом Тодд подписал однолетнее соглашение со "Спартаком".

"Конечно, я думаю об этом. Совершенно точно", - ответил Тодд на вопрос, задумывается ли он над тем, чтобы в будущем принять российское гражданство.

"Надеюсь, что нас ждет отличный сезон. Я счастлив быть в "Спартаке", а что будет дальше, мы выясним после последней игры в сезоне", - добавил он.

В КХЛ российское гражданство за последние годы приняли защитники Бреннан Менелл (США) из петербургского СКА и Кэмерон Ли (Канада) из хабаровского "Амура", нападающий московского "Динамо" канадец Седрик Пакетт.

С сезона-2025/26 в российских клубах КХЛ не будут считаться легионерами игроки с российским паспортом, даже если у них нет российского спортивного гражданства. Российские команды могут заявлять на матчи КХЛ до пяти иностранцев, кроме граждан стран ЕАЭС.