Россиянка выступает в мужском турнире на Grand Swiss

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Выступления в мужских шахматных турнирах не помогают Александре Горячкиной улучшить результаты в женских соревнованиях. Такое мнение ТАСС высказал вице-президент Федерации шахмат России Сергей Смагин.

Горячкина выступает в мужском турнире на Grand Swiss. На старте турнира россиянка потерпела поражение, ее соперником был 14-летний турецкий шахматист Ягыз Каан Эрдогмуш. Ранее Горячкина уже отобралась на турнир претенденток по результатам этапов Гран-при Международной шахматной федерации.

"Александра продолжает гнуть свою линию и играет мужские турниры. У нее уже есть место на турнире претенденток, поэтому женский турнир ей играть было необязательно. Возможно, она считает, что игра с мужчинами поможет ей улучшить результаты в женских турнирах, но пока ей это ничем не помогает", - сказал Смагин.

Турнир Grand Swiss проходит в Самарканде с 4 по 15 сентября. По его итогам два лучших шахматиста получат право сыграть на турнире претендентов.

Горячкиной 26 лет, она является трехкратной чемпионкой России и победительницей Кубка мира 2023 года. В 2020 году Горячкина проиграла китаянке Цзюй Вэньцзюнь в матче за звание чемпионки мира.