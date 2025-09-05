Заключительный сбор российских борцов перед чемпионатом мира проходит в Подмосковье

Турнир пройдет в Загребе с 13 по 21 сентября

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Российские борцы проводят заключительный подготовительный сбор перед чемпионатом мира на подмосковных базах, откуда отправятся в Загреб. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федерации споритвной борьбы России.

Чемпионат мира пройдет с 13 по 21 сентября. Первыми в борьбу вступят представители вольного стиля, затем медали разыграют женщины, завершат программу турнира соревнования борцов греко-римского стиля.

"К настоящему время все команды приступили к заключительным сборам - мужская сборная по вольной тренируется в Новогорске, женская - на озере Круглом, команда по греко-римской борьбе - в Парамонове. Сразу оттуда будут вылетать в Загреб на чемпионат. Визы нашим спортсменам начали выдавать", - сообщили в пресс-службе.