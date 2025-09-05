Блессинг Ораэкве отметила, что World Boxing поздно провела тестирование

ЛОНДОН, 5 сентября. /ТАСС/. Представительница Нигерии Блессинг Ораэкве намерена добиться выплаты компенсации от World Boxing из-за несвоевременного результата гендерного теста, так как это не позволило ей принять участие в чемпионате мира. Комментарий спортсменки приводит вещательная корпорация Би-би-си.

Ораэкве должна была выступить на чемпионате мира в Ливерпуле в весовой категории до 75 кг. Спортсменка хочет добиться компенсации из-за напрасной поездки команды в Великобританию. До турнира, по информации источника, не допущены три представительницы Нигерии.

"Это было душераздирающе для меня, потому что я планировала приехать сюда, доминировать на ринге и завоевать золото для своей страны, - сказала Ораэкве. - Я знаю, как много для этого работала. Они поздно провели тесты. Я просто хочу, чтобы World Boxing компенсировала нам ущерб, потому что мы потратили много денег".

4 сентября стало известно, что ни одна из пяти француженок не была зарегистрирована для участия в чемпионате мира, поскольку они не смогли предоставить результаты гендерных тестов вовремя. Согласно законам страны, подобные исследования разрешены в исключительных случаях, под которые данная ситуация не подходит. В Федерации бокса Франции заявили, что лаборатория в Лидсе, которая аккредитована World Boxing и была рекомендована для прохождения тестов на гендер, не сумела уложиться в сроки, допустимые для регистрации спортсменов. По информации Би-би-си, для участия в чемпионате мира было отказано 12 спортсменкам из пяти стран.

Чемпионат мира в Ливерпуле, который проходит с 4 по 14 сентября, является первым подобным турниром под эгидой World Boxing, которая в феврале была признана международной организацией, управляющей боксом на мировом уровне. В марте сессия Международного олимпийского комитета (МОК) утвердила внесение бокса в программу Олимпийских игр 2028 года под эгидой World Boxing. Сессия МОК исключила Международную ассоциацию бокса (IBA) из олимпийского движения, поскольку федерация, лишенная в 2019 году права проводить олимпийский отбор и олимпийские соревнования, не смогла решить финансовые и управленческие проблемы. Ее возглавляет россиянин Умар Кремлев.

Гендерные тесты в боксе

Во время Олимпийских игр 2024 года в Париже представительница Алжира Иман Хелиф оказалась в центре скандала: она была допущена до соревнований, несмотря на то что Международная ассоциация бокса сообщала о проваленном спортсменкой гендерном тесте. Международный олимпийский комитет не признавал результаты этого исследования, настаивая на том, что Хелиф является женщиной от рождения. Представительница Алжира стала победительницей Олимпиады в весовой категории до 66 кг. После завершения Олимпиады в Париже французский журналист Джаффар Айт Аудиа опубликовал отчет о гендерном тесте Хелиф. В результате МРТ было определено отсутствие у Хелиф матки и наличие внутренних яичек. Хромосомный тест подтвердил у алжирки кариотип XY, а гормональный тест зафиксировал такой же уровень тестостерона, как у мужчин.

Позднее Хелиф подала в суд на Международную ассоциацию бокса. Руководство IBA также оспорило в суде действия МОК, разрешившего допустить до участия в олимпийском турнире в Париже Хелиф и Линь Юйтин, которые были дисквалифицированы на чемпионате мира 2023 года из-за проваленных гендерных тестов. Юйтин также завоевала золотую медаль олимпийского турнира в Париже, выступая в весовой категории до 57 кг.

1 сентября Хелиф подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) из-за решения World Boxing отстранить ее от турниров под эгидой организации до прохождения теста на гендер. При этом CAS отклонил просьбу спортсменки на отмену данного решения до завершения слушаний в суде, что позволило бы ей принять участие в чемпионате мира в Ливерпуле.