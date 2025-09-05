Умышленно получивший желтую карточку футболист "Фламенго" дисквалифицирован на 12 матчей

В ходе расследования выяснилось, что Бруно Энрике умышленно получил желтую карточку в матче чемпионата Бразилии в 2023 году и извлек выгоду из ставок на игру

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 5 сентября. /ТАСС/. Дисциплинарный комитет Высшего спортивного трибунала Бразилии (STJD) принял решение дисквалифицировать нападающего "Фламенго" Бруно Энрике на 12 матчей за специально полученную желтую карточку. Об этом сообщил портал Globo.

Суд также оштрафовал игрока на 60 тыс. реалов. Футболист и клуб намерены подать апелляцию на решение. В случае если она будет отклонена, сторона защиты может обратиться в Спортивный арбитражный суд.

Жалоба была основана на информации, собранной в ходе расследования, по итогам которого выяснилось, что игрок "Фламенго" умышленно получил желтую карточку в матче чемпионата Бразилии против "Сантоса" (1:2) в 2023 году и извлек выгоду из ставок на игру. Прокуратура предъявила Энрике обвинение в причинении вреда своей команде и действиях, способных повлиять на исход матча. Энрике получил две желтые карточки в конце игры и был удален с поля.