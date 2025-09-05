Ранее стало известно, что Ассоциация фигурного катания Финляндии допустила женскую пару до участия в соревнованиях в танцах на льду

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Однополые дуэты в фигурном катании сначала должны соревноваться на отдельных стартах, чтобы понять, как это направление будет развиваться. Такое мнение ТАСС высказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

Ранее агентство Reuters сообщило, что Ассоциация фигурного катания Финляндии допустила женскую пару до участия в соревнованиях в танцах на льду. 19-летняя Эмма Аалто и 20-летняя Милли Коллинг станут первой однополой парой в истории фигурного катания, ради этого федерация внесла изменения в правила, согласно которым в танцах на льду выступают не "мужчина и женщина", а "фигурист A и фигурист B".

"Сначала надо проверить эти дуэты в отдельных соревнованиях и посмотреть, что это такое, как это будет развиваться. А потом уже вставлять это в соревнования так, как сочтут нужным профессионалы. В каких-то странах мало катается мальчиков, мужчин, поэтому появляются вот такие танцы на льду. У нас в России всего достаточно, все по-человечески", - сказала Тарасова.