Футболисты юношеской сборной России обыграли команду КНДР в товарищеском матче

Встреча завершилась со счетом 3:0

ХАБАРОВСК. 5 сентября. /ТАСС/. Юношеская сборная России по футболу (игроки не старше 17 лет) со счетом 3:0 обыграла сверстников из КНДР в товарищеском матче. Встреча прошла в Хабаровске.

Забитыми мячами отметились Вадим Шилов (38-я и 56-я минуты) и Илья Всяких (80).

Команды проведут еще один товарищеский матч, который также пройдет в Хабаровске. Игра состоится 8 сентября.

В 2024 году женские сборные России и КНДР провели два товарищеских матча. 12 июля игра завершилась победой команды КНДР (3:0), 15 июля - ничьей (0:0).

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские клубы и сборные от участия в международных турнирах.