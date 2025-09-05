В баскетбольном клубе "Зенит" сравнили уход Паскуаля с прощанием с близким другом

Испанец возглавлял петербургскую команду с 2020 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 сентября. /ТАСС/. Генеральный директор петербургского баскетбольного клуба "Зенит" Александр Церковный приравнял уход испанского тренера Хавьера Паскуаля с прощанием с близким другом. Об этом Церковный рассказал "Спорт-Экспрессу".

Паскуаль покинул пост главного тренера "Зенита" 17 июня, он возглавлял команду с 2020 года.

"Сложно сказать, потому что таких моментов было много, - ответил Церковный на вопрос, какой момент приходит первым в голову при упоминании Паскуаля. - К примеру, в октябре 2020 года, в самый разгар коронавируса, перед матчем фактически каждый час теряя игроков из-за положительных тестов, мы вдесятером первый раз в истории обыграли "Барселону". А на следующий день и мне, и Чави самим пришлось отправиться с ковидом на домашний режим с пониманием, что если бы матч состоялся на сутки позже, то у нас не было бы на игре ни тренерского штаба, ни большей части команды, да и матч, скорее всего, был бы отменен. Вообще, за годы нашей совместной работы мы были как одна семья, одна команда. Расставание с Чави для меня равносильно прощанию с близким другом. До сих пор пока не представляю, что мы в новый сезон двигаемся без него".

В прошлом сезоне Единой лиги ВТБ "Зенит" впервые в истории стал победителем регулярного чемпионата. В финале плей-офф команда из Санкт-Петербурга проиграла московскому ЦСКА со счетом 2-4.

В 2022 году под руководством Паскуаля "Зенит" завоевал первый чемпионский титул Единой лиги ВТБ. Ранее испанец работал с греческим "Панатинаикосом", с которым дважды стал чемпионом Греции, и "Барселоной". Испанский клуб специалист привел к победе в Евролиге и четырежды выигрывал с ним чемпионат страны.

Новым главным тренером "Зенита" стал словенец Александер Секулич.